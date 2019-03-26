Obustavljeno
22PFT5403/12
Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Ponesite zabavu sa sobom. Kompaktni Philips 5400 savršen je za kampiranja, vožnje kamionima i čamcima. Budući da je sve potrebno u paketu, jednostavno ga priključite u utičnicu od 12 V i uživajte u luksuzima doma dok ste na putu.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Jednostavno povežite televizor kada ste na putu pomoću kabela od 12 V priključenog na napajanje u automobilu, kamionu, kamp-kućici, brodu ili na bilo koji drugi izvor napajanja od 12 V.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
4.0
od 5
1
Recenzije
evg53
26/03/2019
България
препоръка
Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.