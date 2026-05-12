Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?

Ako proizvod tvrtke Philips punite u vlažnom okruženju (npr. u kupaonici), obavezno upotrebljavajte adapter s oznakom IPX4 kako biste osigurali sigurno punjenje. IPX4 označava da je adapter otporan na prskanje.



Bez obzira na to koji adapter odaberete, provjerite ispunjava li uvjete navedene u nastavku (te informacije obično su otisnute na samom adapteru).



Ulazni napon: 100 – 240 V.

Izlazni napon: 5 V.

Izlazna snaga: 1 A ili više.

Vodonepropusnost: IPX4* za vlažna okruženja.

Oznaka odobrenja: relevantna oznaka odobrenja/certificiranja za vašu državu (npr. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM itd.)



Važno: uporaba necertificiranog adaptera može uzrokovati opasnosti ili teške ozljede. Prije čišćenja proizvoda vodom obavezno ga odspojite s adaptera.

*Savjet: X u oznaci IPX4 rezervirano je mjesto i na njegovu mjestu može biti druga znamenka (npr. IP24 ili IP44) u opisu adaptera. Ako je druga znamenka nakon „IP” „4”, adapter je klasificiran kao otporan na prskanje.