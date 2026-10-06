Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
Registracija jamstva
Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
Sve serije
Zamjenske četke AquaTrio 7000 & 9000
Podrška
XV1793/01
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži 2 ultra mekane četke od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći