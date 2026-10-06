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Zamjenske četke AquaTrio 7000 & 9000

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Zamjenske četkeAquaTrio 7000 & 9000

XV1793/01

Zamjenske četke AquaTrio 7000 & 9000

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Priručnici i dokumentacija

Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži 2 ultra mekane četke od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.

  • PDF dat.
  • 6 October 2026

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