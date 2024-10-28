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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Zamjenske četkeAquaTrio 7000 & 9000

XV1793/01

4

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zamjenske četke

Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži 2 ultra mekane četke od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.

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Kompatibilni proizvodi
AquaTrio serije 9000

AquaTrio serije 9000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW9463/11

AquaTrio serije 9000

AquaTrio serije 9000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW9383/01

Originalne zamjenske četke za bežični usisavač AquaTrio

Zamjenske četke

  • Za usisivač Philips AquaTrio 9000

  • Obuhvaća 2 izuzetno meke četke od mikrovlakana

  • Nježne na svim tvrdim podovima

  • Mijenjajte svakih 6 mjeseci za najbolje rezultate

Izuzetno meke četke od mikrovlakana

Dvije izuzetno meke četke od mikrovlakana, pogodne za tvrde podove*.

Za optimalne rezultate čišćenja potrebna je zamjena svakih 6 mjeseci

Kako bi održali optimalnu učinkovitost čišćenja vašeg uređaja preporuča se zamjena četki svakih 6 mjeseci.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Datum upotrebe 2024-04-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Datum upotrebe 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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Upozorenja

  1. Drveni podovi: prikladno samo za ne upijajuće podove