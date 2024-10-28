Zamjenske četke
Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži 2 ultra mekane četke od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.
Za usisivač Philips AquaTrio 9000
Obuhvaća 2 izuzetno meke četke od mikrovlakana
Nježne na svim tvrdim podovima
Mijenjajte svakih 6 mjeseci za najbolje rezultate
Dvije izuzetno meke četke od mikrovlakana, pogodne za tvrde podove*.
Kako bi održali optimalnu učinkovitost čišćenja vašeg uređaja preporuča se zamjena četki svakih 6 mjeseci.
Nagrade
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Datum upotrebe 2024-04-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Datum upotrebe 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Drveni podovi: prikladno samo za ne upijajuće podove