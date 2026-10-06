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Zamjenski filtar Dodatna oprema za AquaTrio

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Zamjenski filtarDodatna oprema za AquaTrio

XV1791/01

Zamjenski filtar Dodatna oprema za AquaTrio

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Priručnici i dokumentacija

Zamjenski komplet filtara kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži kućište filtra, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi spužvasti filter. Preporučuje se zamjena svakih 6 mjeseci.

  • PDF dat.
  • 6 October 2026

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