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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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Zamjenski filtar Dodatna oprema za AquaTrio
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XV1791/01
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Zamjenski komplet filtara kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži kućište filtra, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi spužvasti filter. Preporučuje se zamjena svakih 6 mjeseci.
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