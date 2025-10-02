Zamjenski filtar
Zamjenski komplet filtara kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži kućište filtra, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi spužvasti filter. Preporučuje se zamjena svakih 6 mjeseci.
Komplet filtara za Philips AquaTrio 9000
Obuhvaća gornji i donji poklopac filtra
Perivi spužvasti filtar za lako čišćenje
Komplet filtara mijenjajte svakih 6 mjeseci
Kućište filtra s donjim i gornjim poklopcem
Spužvasti filtar može se lako prati pod mlazom vode ili u perilici rublja te osigurava dugotrajnu učinkovitost.
Kako bi održali optimalnu učinkovitost čišćenja vašeg uređaja preporuča se zamjena filtara svakih 6 mjeseci.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Prednosti
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum upotrebe 2024-11-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum upotrebe 2024-11-27