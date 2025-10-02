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Sve serije

  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Zamjenski filtarDodatna oprema za AquaTrio

XV1791/01

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zamjenski filtar

Zamjenski komplet filtara kompatibilan s bežičnim usisavačem Philips AquaTrio Wet & Dry serije 9000. Komplet sadrži kućište filtra, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi spužvasti filter. Preporučuje se zamjena svakih 6 mjeseci.

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Kompatibilni proizvodi
AquaTrio serije 9000

AquaTrio serije 9000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW9463/11

AquaTrio serije 9000

AquaTrio serije 9000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW9383/01

Originalni zamjenski filtar za bežični usisavač AquaTrio

Zamjenski filtar

  • Komplet filtara za Philips AquaTrio 9000

  • Obuhvaća gornji i donji poklopac filtra

  • Perivi spužvasti filtar za lako čišćenje

  • Komplet filtara mijenjajte svakih 6 mjeseci

Kućište filtra s donjim i gornjim poklopcem

Kućište filtra s donjim i gornjim poklopcem

Perivi filtar dizajniran za dugotrajniju veliku brzinu zraka

Spužvasti filtar može se lako prati pod mlazom vode ili u perilici rublja te osigurava dugotrajnu učinkovitost.

Za optimalne rezultate čišćenja potrebna je zamjena svakih 6 mjeseci

Kako bi održali optimalnu učinkovitost čišćenja vašeg uređaja preporuča se zamjena filtara svakih 6 mjeseci.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Prednosti

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum upotrebe 2024-11-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum upotrebe 2024-11-27

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