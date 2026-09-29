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Zamjenski komplet četki Za seriju 6000 i 7000

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Zamjenski komplet četkiZa seriju 6000 i 7000

XV1773/10

Zamjenski komplet četki Za seriju 6000 i 7000

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Priručnici i dokumentacija

Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisivačem Philips AquaTrio Wet & Dry serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 1 ultra mekanu četku od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.

  • PDF dat.
  • 29 September 2026

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