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  • Zamjenska četkica za čišćenje

Zamjenski komplet četkiZa seriju 6000 i 7000

XV1773/10

Zamjenska četkica za čišćenje

Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisivačem Philips AquaTrio Wet & Dry serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 1 ultra mekanu četku od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.

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Kompatibilni proizvodi
AquaTrio serije 7000

AquaTrio serije 7000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW7264/11

Kompatibilan s usisivačima serije 6000 i 7000

Zamjenska četkica za čišćenje

  • Orig. dodatna oprema tvrtke Philips

  • Izuzetno meke četke od mikrovlakana

  • Izuzetno meke četke od mikrovlakana za Philipsov bežični usisivač AquaTrio Wet & Dry serija 6000 i 7000

Originalna zamjenska četka za Wet & Dry 6000 i 7000

Kako bi aparat pružao optimalnu učinkovitost čišćenja, preporučuje se zamjena četki svakih 6 mjeseci.

Za optimalne rezultate čišćenja potrebna je zamjena svakih 6 mjeseci

Kako bi aparat pružao optimalnu učinkovitost čišćenja, preporučuje se zamjena četki svakih 6 mjeseci.

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