XV1773/10
Zamjenska četkica za čišćenje
Zamjenski komplet četki kompatibilan s bežičnim usisivačem Philips AquaTrio Wet & Dry serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 1 ultra mekanu četku od mikrovlakana Power Brush. Preporučuje se zamjena svakih šest mjeseci.
Orig. dodatna oprema tvrtke Philips
Izuzetno meke četke od mikrovlakana
Izuzetno meke četke od mikrovlakana za Philipsov bežični usisivač AquaTrio Wet & Dry serija 6000 i 7000
Kako bi aparat pružao optimalnu učinkovitost čišćenja, preporučuje se zamjena četki svakih 6 mjeseci.
Kako bi aparat pružao optimalnu učinkovitost čišćenja, preporučuje se zamjena četki svakih 6 mjeseci.
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