ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

Komplet zamjenskih filtara za usisavanje Za seriju 6000 i 7000

Podrška

Komplet zamjenskih filtara za usisavanjeZa seriju 6000 i 7000

XV1771/10

Komplet zamjenskih filtara za usisavanje Za seriju 6000 i 7000

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Komplet zamjenskih filtara za usisavanje kompatibilan s asortimanom Philipsovih bežičnih usisivača za usisavanje i mokro brisanje AquaTrio serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 2 kompleta filtara za usisavanje. Preporučujemo zamjenu svakih šest mjeseci.

  • PDF dat.
  • 29 September 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći