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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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Komplet zamjenskih filtara za usisavanje Za seriju 6000 i 7000
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XV1771/10
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Komplet zamjenskih filtara za usisavanje kompatibilan s asortimanom Philipsovih bežičnih usisivača za usisavanje i mokro brisanje AquaTrio serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 2 kompleta filtara za usisavanje. Preporučujemo zamjenu svakih šest mjeseci.
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