ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • 2 zamjenska filtra za usisavanje
  • 2 zamjenska filtra za usisavanje

Komplet zamjenskih filtara za usisavanjeZa seriju 6000 i 7000

XV1771/10

2 zamjenska filtra za usisavanje

Komplet zamjenskih filtara za usisavanje kompatibilan s asortimanom Philipsovih bežičnih usisivača za usisavanje i mokro brisanje AquaTrio serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 2 kompleta filtara za usisavanje. Preporučujemo zamjenu svakih šest mjeseci.

Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
AquaTrio serije 7000

AquaTrio serije 7000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW7264/11

Kompatibilan s usisivačima serije 6000 i 7000

2 zamjenska filtra za usisavanje

  • Orig. dodatna oprema tvrtke Philips

  • Zamjena za filtar za usisavanje

  • Komplet od 2 filtra za usisavanje za Philipsov bežični usisivač AquaTrio Wet & Dry serije 6000/7000

Orig. zamjenski filtar za usisivač za us. i mokro brisanje serija 6000 i 7000

Visokoučinkoviti filtar hvata sitnu prašinu i pomaže održati snažan protok zraka.

Za optimalne rezultate čišćenja potrebna je zamjena svakih 6 mjeseci

Kako biste održali optimalnu učinkovitost čišćenja svojeg uređaja preporuča se zamjena svakog filtra svakih 6 mjeseci.

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi