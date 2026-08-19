XV1771/10
2 zamjenska filtra za usisavanje
Komplet zamjenskih filtara za usisavanje kompatibilan s asortimanom Philipsovih bežičnih usisivača za usisavanje i mokro brisanje AquaTrio serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 2 kompleta filtara za usisavanje. Preporučujemo zamjenu svakih šest mjeseci.
Orig. dodatna oprema tvrtke Philips
Zamjena za filtar za usisavanje
Komplet od 2 filtra za usisavanje za Philipsov bežični usisivač AquaTrio Wet & Dry serije 6000/7000
Visokoučinkoviti filtar hvata sitnu prašinu i pomaže održati snažan protok zraka.
Kako biste održali optimalnu učinkovitost čišćenja svojeg uređaja preporuča se zamjena svakog filtra svakih 6 mjeseci.
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