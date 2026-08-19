2 zamjenska filtra za usisavanje

Komplet zamjenskih filtara za usisavanje kompatibilan s asortimanom Philipsovih bežičnih usisivača za usisavanje i mokro brisanje AquaTrio serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 2 kompleta filtara za usisavanje. Preporučujemo zamjenu svakih šest mjeseci.