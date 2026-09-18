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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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Komplet dodatne opreme Krpe od mikrovlakana
Obustavljeno
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XV1700/01
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Krpice od mikrovlakana učinkovito uklanjaju onečišćenja i mrlje. Kompatibilne su sa svim bežičnim usisivačima te sustavima za usisavanje i vlažno brisanje tvrtke Philips. Za optimalnu učinkovitost zamijenite svakih 6 mjeseci.
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