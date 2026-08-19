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XV1700/01
Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove
Krpice od mikrovlakana učinkovito uklanjaju onečišćenja i mrlje. Kompatibilne su sa svim bežičnim usisivačima te sustavima za usisavanje i vlažno brisanje tvrtke Philips. Za optimalnu učinkovitost zamijenite svakih 6 mjeseci.
2 meka, 2 klasična jastučića (mikrovl.)
Perivo u perilici, lako stavlj./skid.
Zamjena svakih 6 mj. za optim. čišćenje
Meki materijal od mikrovlakana nježno otpušta, podiže i apsorbira prašinu i nečistoće. Posebno dizajniran za čišćenje osjetljivih površina, poput drvenih podova. Učinkovito i temeljito uklonite onečišćenja i mrlje
Materijal od mikrovlakana otpušta, podiže i apsorbira prašinu i prljavštinu. Učinkovito i temeljito uklonite onečišćenja i mrlje.
Mijenjajte svakih 6 mjeseci za optimalnu učinkovitost čišćenja aparatom.
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