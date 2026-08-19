ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove
  • Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove
  • Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove
  • Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove
  • Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove
  • Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove

Obustavljeno

Komplet dodatne opremeKrpe od mikrovlakana

XV1700/01

1 nagrada

Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove

Krpice od mikrovlakana učinkovito uklanjaju onečišćenja i mrlje. Kompatibilne su sa svim bežičnim usisivačima te sustavima za usisavanje i vlažno brisanje tvrtke Philips. Za optimalnu učinkovitost zamijenite svakih 6 mjeseci.

Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
AquaPlus serije 8000

AquaPlus serije 8000
Bežični usisavač

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Bežični usisavač

XC8057/01

Jastučići od mikrovlakana za optimalnu kontrolu količine vode

Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove

  • 2 meka, 2 klasična jastučića (mikrovl.)

  • Perivo u perilici, lako stavlj./skid.

  • Zamjena svakih 6 mj. za optim. čišćenje

2 nježna jastučića od mikrovlakana za osjetljive podove

2 nježna jastučića od mikrovlakana za osjetljive podove

Meki materijal od mikrovlakana nježno otpušta, podiže i apsorbira prašinu i nečistoće. Posebno dizajniran za čišćenje osjetljivih površina, poput drvenih podova. Učinkovito i temeljito uklonite onečišćenja i mrlje

2 obična jastučića od mikrovlakana

2 obična jastučića od mikrovlakana

Materijal od mikrovlakana otpušta, podiže i apsorbira prašinu i prljavštinu. Učinkovito i temeljito uklonite onečišćenja i mrlje.

Mijenjajte svaka 6 mjeseca

Mijenjajte svaka 6 mjeseca

Mijenjajte svakih 6 mjeseci za optimalnu učinkovitost čišćenja aparatom.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi