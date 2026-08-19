Krpice od mikrovlakana za sjajnije i čišće podove

Krpice od mikrovlakana učinkovito uklanjaju onečišćenja i mrlje. Kompatibilne su sa svim bežičnim usisivačima te sustavima za usisavanje i vlažno brisanje tvrtke Philips. Za optimalnu učinkovitost zamijenite svakih 6 mjeseci.