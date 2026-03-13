Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Uređaji za usisavanje i mokro brisanje
Sve serije
Serija 9000 Usisivač bez vrećice
Podrška
XB9154/09
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07
Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09
Sve (3)
Gdje mogu pronaći broj modela i serijski broj usisavača tvrtke Philips?
Čišć.spremnika za prašinu Philips usisivača bez vrećice
Kako mogu očistiti filtar usisavača tvrtke Philips?
Usisavač tvrtke Philips ne uključuje se
Usisavač tvrtke Philips pregrijava se
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći