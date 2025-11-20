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Retro Bluetooth® gramofon

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RetroBluetooth® gramofon

TAV9000D/10

Retro Bluetooth® gramofon

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Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.

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Aplikacija Philips Entertainment

Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 15 MB
  • 20 November 2025

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 545.1 kB
  • 12 September 2025

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