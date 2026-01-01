2 godine jamstva
TAV9000D/10
Retro dizajn, moderan zvuk
Maks. 240 W (120 W RMS-a)
Gramofon s 2 brzine
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Odvažan izgled iz sredine stoljeća posveta je legendarnom dizajnu Philipsovog radiouređaja iz 30-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća, dok vas bogat zvuk prizemljuje u sadašnjosti. Staromodni detalji poput drvenog eksterijera i žličaste mrežice zvučnika savršeno pristaju uz moderne pogodnosti kao što su Bluetooth® i naša praktična popratna aplikacija.
Maksimalnih 240 W (120 W RMS-a) bogatog, toplog zvuka prodrijet će vam do duše dok usmjeravate ili se zabavljate uz radio – a uz ploče možete ići do maksimalnih 120 W (60 W RMS-a). Dvije velike pogonske jedinice i dva visokotonca, u kombinaciji s dubokotoncem i otvorom bass-reflex, ispunjavaju zrak nevjerojatnim visokim tonovima, izražajnim srednjim te kontroliranim i snažnim dubokim tonovima.
Na pladnju od lijevanog aluminija vinil možete vrtjeti na 33 1/3 ili 45 o/min, a ako vam se Tina više sviđa bez poklopca za zaštitu od prašine, možete ga ukloniti. Aluminijski nosač igle s protuutegom i mehanizam za zaštitu od vibracija osiguravaju da zamjenjiva igla marke Audio-Technica točno prati žljebove: društvo može skakati pri maks. jačinama zvuka, ali ploče ne.
Recenzije
Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Riječ i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.