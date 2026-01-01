Gramofon s 2 brzine i pogonom na remen. Stvoren za snagu

Na pladnju od lijevanog aluminija vinil možete vrtjeti na 33 1/3 ili 45 o/min, a ako vam se Tina više sviđa bez poklopca za zaštitu od prašine, možete ga ukloniti. Aluminijski nosač igle s protuutegom i mehanizam za zaštitu od vibracija osiguravaju da zamjenjiva igla marke Audio-Technica točno prati žljebove: društvo može skakati pri maks. jačinama zvuka, ali ploče ne.