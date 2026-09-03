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Retro Bluetooth® gramofon

Novi

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RetroBluetooth® gramofon

TAV5000/10

Retro Bluetooth® gramofon

Novi

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Aplikacija Philips Entertainment

Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.

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Aplikacija Philips Entertainment

Priručnici i dokumentacija

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 508.5 kB
  • 3 September 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 10.7 MB
  • 1 September 2026

Jamstvo i servis

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Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

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