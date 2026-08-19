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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro

Novi

RetroBluetooth® gramofon

TAV5000/10

Stevie Pro

Prepustite glazbi da učini svoje uz retro Bluetooth® gramofon s ugrađenim 2-staznim zvučnicima. Stevie Pro donosi snažniji, jasniji i prostraniji stereozvuk pločama koje puštate i pjesmama koje reproducirate putem streaminga.

Pogledajte sve prednosti

Stevie Pro

  • Retro dizajn, moderan zvuk

  • Gramofon s 2 brzine

  • Bluetooth® 6.0

  • Dvosistemski bass-reflex zvučnici

Izgled iz prošlih vremena, zvuk današnjice

Možda izgleda kao gramofon vašeg ujaka, ali ovaj model ide ukorak s vremenom zahvaljujući bogatom, toplom zvuku i modernim funkcijama. Dizajn sve-u-jednom savršeno pristaje na radne stolove i komode, a uz vinilne ploče dobivate i praktičnost tehnologije Bluetooth® te našu praktičnu popratnu aplikaciju.

Bogatiji, dublji stereozvuk. Dvosistemski bass-reflex zvučnici

Stevie Pro zna kako podići atmosferu. Ugrađeni dvosistemski bass-reflex zvučnici ispunjavaju prostor prodornim visokim tonovima, izražajnim srednjim tonovima i dubokim, snažnim basom. Dinamika je precizna, zvučna slika široka, a izlazna snaga dovoljna da ispuni manju prostoriju.

Gramofon s remenskim pogonom i 2 brzine. Visokokvalitetne komponente

Od otkrića iskopanih iz sanduka do vaših najvrjednijih ograničenih izdanja, vinilne ploče možete reproducirati pri 33 1/3 ili 45 rpm na tanjuru od lijevanog aluminija. Aluminijska ručica s protuutegom i zamjenjiva igla Audio-Technica precizno prate brazde, a automatsko zaustavljanje sprječava daljnje okretanje ploča nakon završetka reprodukcije.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Verbalni žig i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.