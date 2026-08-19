Izgled iz prošlih vremena, zvuk današnjice

Možda izgleda kao gramofon vašeg ujaka, ali ovaj model ide ukorak s vremenom zahvaljujući bogatom, toplom zvuku i modernim funkcijama. Dizajn sve-u-jednom savršeno pristaje na radne stolove i komode, a uz vinilne ploče dobivate i praktičnost tehnologije Bluetooth® te našu praktičnu popratnu aplikaciju.