2 godine jamstva
Novi
TAV5000/10
Stevie Pro
Prepustite glazbi da učini svoje uz retro Bluetooth® gramofon s ugrađenim 2-staznim zvučnicima. Stevie Pro donosi snažniji, jasniji i prostraniji stereozvuk pločama koje puštate i pjesmama koje reproducirate putem streaminga.
Retro dizajn, moderan zvuk
Gramofon s 2 brzine
Bluetooth® 6.0
Dvosistemski bass-reflex zvučnici
Možda izgleda kao gramofon vašeg ujaka, ali ovaj model ide ukorak s vremenom zahvaljujući bogatom, toplom zvuku i modernim funkcijama. Dizajn sve-u-jednom savršeno pristaje na radne stolove i komode, a uz vinilne ploče dobivate i praktičnost tehnologije Bluetooth® te našu praktičnu popratnu aplikaciju.
Stevie Pro zna kako podići atmosferu. Ugrađeni dvosistemski bass-reflex zvučnici ispunjavaju prostor prodornim visokim tonovima, izražajnim srednjim tonovima i dubokim, snažnim basom. Dinamika je precizna, zvučna slika široka, a izlazna snaga dovoljna da ispuni manju prostoriju.
Od otkrića iskopanih iz sanduka do vaših najvrjednijih ograničenih izdanja, vinilne ploče možete reproducirati pri 33 1/3 ili 45 rpm na tanjuru od lijevanog aluminija. Aluminijska ručica s protuutegom i zamjenjiva igla Audio-Technica precizno prate brazde, a automatsko zaustavljanje sprječava daljnje okretanje ploča nakon završetka reprodukcije.
Recenzije
Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Verbalni žig i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.