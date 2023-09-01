2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Do 15 sati reprodukcije
Kompaktno preklapanje
Dobivate 15 sati reprodukcije, a neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm daju jasan zvuk i snažan bas. Potpuno punjenje traje između dva i tri sata
Potpuno punjenje traje između dva i tri sata.
Neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm daju jasan zvuk i snažan bas.
4.3
od 5
24
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kozhokar
01/09/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH202BK Бездротові навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH202BK Бездротові навушники
misskrisa
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Най-добрите слушалки
Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.
Prednosti
Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Безжични слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Безжични слушалки
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakość, cena
Mane
brak
Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe