ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi
  • Uživajte u svojoj glazbi

Obustavljeno

Bežične slušalice

TAUH202BK/00

4.3
| (24) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Uživajte u svojoj glazbi
Legendarni popisi za reprodukciju. Najnoviji podcastovi. Ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši daju čist zvuk i snažan bas. Naglavna traka tako je lagana da ćete ju jedva osjetiti, a školjke za uši su sklopive. 15 sati reprodukcije. Obilje za dan. Ili noć.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u svojoj glazbi

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Do 15 sati reprodukcije

  • Kompaktno preklapanje

15 sati reprodukcije. Obilje za dan. Ili noć.

Dobivate 15 sati reprodukcije, a neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm daju jasan zvuk i snažan bas. Potpuno punjenje traje između dva i tri sata

Vrijeme punjenja 2 – 3 sata.

Potpuno punjenje traje između dva i tri sata.

Neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm. Jasan zvuk. Snažan bas.

Neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm daju jasan zvuk i snažan bas.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

24

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/09/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH202BK Бездротові навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH202BK Бездротові навушники

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Най-добрите слушалки

Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.

Prednosti

Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Безжични слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Безжични слушалки

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakość, cena

Mane

brak

Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Ova recenzija je napravljena za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi