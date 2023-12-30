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  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
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  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete
  • Bogat zvuk kamo god krenete

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT3217WT/00

3
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Bogat zvuk kamo god krenete
Uživajte u bogatom zvuku glazbe i kristalno čistom zvuku poziva uz ove potpuno bežične slušalice. Udobne, pouzdane i s kutijom za punjenje koja vam može stati u džep! Oznaka IPX5 za otpornost na prskanje i znoj te 26 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Bogat zvuk kamo god krenete

  • Bogat zvuk

  • Jasni pozivi

  • IPX5 vodootpornost

  • Do 26 sati reprodukcije

Sigurno, udobno prianjanje u uhu

Sigurno, udobno prianjanje u uhu

Ove slušalice zakrivljenog dizajna sjedaju u slušni kanal, stvarajući izolaciju koja smanjuje dopiranje vanjske buke. Snažne pogonske jedinice od 10 mm omogućuju uživanje u bogatom i živom zvuku. Uključuje meke, izmjenjive silikonske umetke za uši u tri veličine.

2 ugrađena ENC mikrofona za jasnoću poziva

2 ugrađena ENC mikrofona za jasnoću poziva

ENC upotrebljava algoritam s dvostrukim mikrofonom koji blokira buku kako bi vam omogućio odličnu jasnoću poziva. Dva mikrofona učinkovito smanjuju okolnu buku kako biste se jasno mogli čuti. Ove potpuno bežične slušalice omogućuju vam jasnu komunikaciju svaki put!

Džepna USB-C kutija za punjenje

Džepna USB-C kutija za punjenje

Ova džepna kutija za punjenje omogućuje vam da svoju glazbu nosite sa sobom. Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjena kutija dodaje još 20 sati reprodukcije. Kako biste brzo nadopunili, punite slušalice 15 minuta i dobit ćete dodatni sat!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Prednosti

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Mane

BRAK

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Ova recenzija je napravljena za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Ova recenzija je napravljena za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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