2 godine jamstva
Obustavljeno
Bogat zvuk
Jasni pozivi
IPX5 vodootpornost
Do 26 sati reprodukcije
Ove slušalice zakrivljenog dizajna sjedaju u slušni kanal, stvarajući izolaciju koja smanjuje dopiranje vanjske buke. Snažne pogonske jedinice od 10 mm omogućuju uživanje u bogatom i živom zvuku. Uključuje meke, izmjenjive silikonske umetke za uši u tri veličine.
ENC upotrebljava algoritam s dvostrukim mikrofonom koji blokira buku kako bi vam omogućio odličnu jasnoću poziva. Dva mikrofona učinkovito smanjuju okolnu buku kako biste se jasno mogli čuti. Ove potpuno bežične slušalice omogućuju vam jasnu komunikaciju svaki put!
Ova džepna kutija za punjenje omogućuje vam da svoju glazbu nosite sa sobom. Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjena kutija dodaje još 20 sati reprodukcije. Kako biste brzo nadopunili, punite slušalice 15 minuta i dobit ćete dodatni sat!
3.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Prednosti
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Mane
BRAK
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Ova recenzija je napravljena za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Ova recenzija je napravljena za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice