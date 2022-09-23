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  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
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  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
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  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
  • Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT2236GR/00

3.3
| (18) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Ružičasta
Ružičasta
Zelena
Zelena
Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.
Ove istinski bežične slušalice otporne na prskanje i znoj idu kamo i vi! Kutija za punjenje može se smjestiti u džep uskih traperica. Slušalice se umeću u vanjski dio uha, što je savršeno ako vam se ne sviđa osjećaj umetaka u ušnom kanalu.
Pogledajte sve prednosti

Izuzetno tanka kutija. Udobno pristajanje.

  • Slušal. koje se umeću u vanjski dio uha

  • Iznimno mala kutija za punjenje

  • IPX4 vodonepropusnost

  • Do 18 sati reprodukcije

4 boje. Dizajn poput štapa za hokej

6 sati reprodukcije. Punjenje od 15 minuta za dodatan sat

Jasan zvuk, snažan bas. Neodimijske pogonske jedinice od 12 mm

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.3

od 5

18

Recenzije

23/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

04/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

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