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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT2206WT/00

2.8
| (44) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Ružičasta
Ružičasta
Zelena
Zelena
Uvijek spremni za polazak
Ima li išta korisnije od potpuno bežičnih slušalica s navlakom za punjenje koja stane u džep vaših tijesnih traperica? Ove slušalice otporne na prskanje vode i na znoj osiguravaju izvrsno pristajanje u uhu, pružaju sjajan zvuk i do 18 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Uvijek spremni za polazak

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • Iznimno mala kutija za punjenje

  • IPX4 vodonepropusnost

  • Do 18 sati reprodukcije

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Zahvaljujući klasi vodootpornosti IPX4 i snažnim pogonskim jedinicama od 6 mm, ove slušalice omogućit će vam da uživate u sjajnom zvuku, bez obzira na vrijeme. U potpunosti otporne na prskanje, neće im naštetiti malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.

Iznimno mala navlaka za punjenje, za 12 sati reprodukcije

Iznimno mala navlaka za punjenje, za 12 sati reprodukcije

Pođite na put s više punjača u džepu. Uživajte u do 6 sata reprodukcije uz jedno punjenje i dodatnih 12 sati uz potpuno napunjenu navlaku. Kratko punjenje navlake od 15 minuta osigurat će vam sat vremena reprodukcije. Putem USB-C priključka, navlaka će se do kraja napuniti za 2 sata.

4 boje. Dizajn poput štapa za hokej

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

2.8

od 5

44

Recenzije

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Prednosti

muzyka , etui , aplikacja

Mane

brak

Ova recenzija je napravljena za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/08/2023

Polska

Polska

Provjereni kupac

Słuchawki bezprzewodowe

Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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