2 godine jamstva
Obustavljeno
TAT2206WT/00
Slušalice koje se umeću u uho
Iznimno mala kutija za punjenje
IPX4 vodonepropusnost
Do 18 sati reprodukcije
Zahvaljujući klasi vodootpornosti IPX4 i snažnim pogonskim jedinicama od 6 mm, ove slušalice omogućit će vam da uživate u sjajnom zvuku, bez obzira na vrijeme. U potpunosti otporne na prskanje, neće im naštetiti malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.
Pođite na put s više punjača u džepu. Uživajte u do 6 sata reprodukcije uz jedno punjenje i dodatnih 12 sati uz potpuno napunjenu navlaku. Kratko punjenje navlake od 15 minuta osigurat će vam sat vremena reprodukcije. Putem USB-C priključka, navlaka će se do kraja napuniti za 2 sata.
2.8
od 5
44
Recenzije
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Prednosti
muzyka , etui , aplikacja
Mane
brak
Ova recenzija je napravljena za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
DAN6789
26/08/2023
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Słuchawki bezprzewodowe
Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless