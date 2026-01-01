2 godine jamstva
TAT2100LB/00
Dostupno
Male slušalice. Udobno pristajanje
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Tehnologija s 4 mikrofona
Džepna kutija za punjenje
Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.
Kompatibilnost s najnovijim uređajima koji imaju Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje do dva uređaja odjednom. Podržava i Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Ove slušalice imaju četiri mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.
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