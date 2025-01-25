2 godine jamstva
Obustavljeno
TAT1215BK/10
Dostupno
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Bluetooth®
Nema više iritantnih odjeka tijekom telefonskih razgovora. Zahvaljujući našoj funkciji sprječavanja odjeka uvijek ćete imati čistu i neometanu vezu.
Mala navlaka za punjenje izuzetno je praktična, a ove uistinu bežične slušalice otporne su na prskanje iz bilo kojeg smjera. Nećete im naštetiti s malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.
3.0
od 5
1
Recenzije
OgiSsSsa
25/01/2025
Srbija
Moze i bolje da se nadju
Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.
Mane
Naveo sam u tekstu.
Ova recenzija je napravljena za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha
Ova recenzija je napravljena za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha