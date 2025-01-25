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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

TAT1215BK/10

3
| (1) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Koraljno crvena
Koraljno crvena
Plava
Plava
Uvijek spremni za polazak
Ima li išta korisnije od potpuno bežičnih slušalica s kutijom za punjenje koja stane u džep vaših uskih traperica? Ove slušalice koje se umeću u ušni kanal i koje su otporne na prskanje vode i na znoj pružaju vam sjajan zvuk i do 18 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Uvijek spremni za polazak

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Bluetooth®

Neodimijske pogonske jedinice od 6 mm. Čist zvuk, snažan bas

Ugrađeni mikrofon sprječava odjek pa je zvuk jasan

Nema više iritantnih odjeka tijekom telefonskih razgovora. Zahvaljujući našoj funkciji sprječavanja odjeka uvijek ćete imati čistu i neometanu vezu.

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno standardu IPX4

Mala navlaka za punjenje izuzetno je praktična, a ove uistinu bežične slušalice otporne su na prskanje iz bilo kojeg smjera. Nećete im naštetiti s malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

25/01/2025

Srbija

Srbija

Moze i bolje da se nadju

Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.

Mane

Naveo sam u tekstu.

Ova recenzija je napravljena za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

Ova recenzija je napravljena za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

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