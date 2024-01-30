2 godine jamstva
Jasni pozivi
Pogonske jed. od 6 mm za snažne basove
Ergonomski dizajn za udobnost
IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj
Ove slušalice tu su za vas, bez obzira na to koliko je vaš dan dug. Omogućavaju 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati uz praktičnu navlaku za punjenje džepnog formata.
Poslušajte svoje zvukove onakvima kakvi su zamišljeni. Ove slušalice donose prilagođen dizajn i pogonske jedinice od 6 mm koje donose stvarni doživljaj slušanja. Velika snaga pogonskih jedinica povećava dinamiku i basove, tako da nikad nećete propustiti nijedan takt.
Ne dopustite da vam zvukovi iz okoline ometaju slušanje. Ove slušalice donose mikrofon s naprednim algoritmom umjetne inteligencije te filtriraju buku koju ne želite čuti i jamče jasne pozive. Uživajte u jasnim pozivima, svaki put.
4.7
od 5
9
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Time30
30/01/2024
Česká republika
Vyrobek hraje skvele.
Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.