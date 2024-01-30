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  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova
  • Za jasnu reprodukciju zvukova

Potpuno bežične slušalice

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Za jasnu reprodukciju zvukova
Osigurajte pravilnu reprodukciju melodija i poziva. Ove posve bežične slušalice rabe pogonske jedinice od 6 mm za bogat zvuk i snažne basove te mikrofon s umjetnom inteligencijom za čiste pozive. Donose i otpornost na prskanje i znojenje kategorije IPX4 te džepnu navlaku za punjenje, za 15 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Za jasnu reprodukciju zvukova

  • Jasni pozivi

  • Pogonske jed. od 6 mm za snažne basove

  • Ergonomski dizajn za udobnost

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Nemojte brinuti. Do 15 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Ove slušalice tu su za vas, bez obzira na to koliko je vaš dan dug. Omogućavaju 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati uz praktičnu navlaku za punjenje džepnog formata.

Prilagođene pogonske jedinice od 6 mm za sjajan zvuk i moćne basove

Poslušajte svoje zvukove onakvima kakvi su zamišljeni. Ove slušalice donose prilagođen dizajn i pogonske jedinice od 6 mm koje donose stvarni doživljaj slušanja. Velika snaga pogonskih jedinica povećava dinamiku i basove, tako da nikad nećete propustiti nijedan takt.

Mikrofon s umjetnom inteligencijom za jasne pozive

Ne dopustite da vam zvukovi iz okoline ometaju slušanje. Ove slušalice donose mikrofon s naprednim algoritmom umjetne inteligencije te filtriraju buku koju ne želite čuti i jamče jasne pozive. Uživajte u jasnim pozivima, svaki put.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

9

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/01/2024

Česká republika

Česká republika

Vyrobek hraje skvele.

Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.