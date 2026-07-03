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  • Svijetli i pruža snažan zvuk
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  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
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  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk
  • Svijetli i pruža snažan zvuk

Bežični zvučnik

TAS2000B/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Svijetli i pruža snažan zvuk
Zaputite se van uz kompaktni zvučnik otporan na prskanje koji pruža do 20 sati reprodukcije uz jedno punjenje. Privlačna LED svjetla stvaraju ugođaj, Bass+ pruža duboki bas pri bilo kojoj razini glasnoće, a možete ga povezati s drugim zvučnicima za još impresivniji zvuk.
Pogledajte sve prednosti

Svijetli i pruža snažan zvuk

  • LED svjetlosni efekti

  • Bass+ i Auracast™

  • 20 sati reprodukcije

  • Traka za nošenje na zapešću i zaštita od prskanja

Odvažan zvuk s iznenađujuće dubokim basom pri bilo kojoj razini glasnoće

Odvažan zvuk s iznenađujuće dubokim basom pri bilo kojoj razini glasnoće

Ovaj kompaktni prijenosni zvučnik nudi impozantnu snagu za svoju veličinu s maksimalnih 20 W (10 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni zvučnici i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ osiguravaju dubok i precizan bas, čak i pri nižim razinama glasnoće. Tu je i ugrađeni mikrofon uz koji pozive možete primati bez upotrebe ruku.

Duga reprodukcija i dizajn pogodan za putovanja kojem neće smetati malo kiše

Duga reprodukcija i dizajn pogodan za putovanja kojem neće smetati malo kiše

S do 20 sati reprodukcije uz jedno punjenje, zvukovi vaše glazbe pratit će vas cijeli dan i duboko u noć. Praktična traka za nošenje na zapešću olakšava nošenje zvučnika, a konstrukcija s IPX5 zaštitom od prskanja štiti zvučnik od kišnih kapi i prolivenih tekućina. Punjenje od 30 minuta pruža vam 5 sati reprodukcije, dok je za potpuno punjenje potrebno otprilike 2,5 sata.

Bluetooth® prijenos, veza u više točaka, USB reprodukcija

Bluetooth® prijenos, veza u više točaka, USB reprodukcija

Vaš je popis za reprodukciju spreman? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprijekoran streaming. Veza u više točaka omogućuje vam da povežete dva Bluetooth® uređaja istovremeno, a osim toga, u USB-A priključak na zvučniku možete ukopčati prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe ili prijenosnu memoriju.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Prednosti

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Mane

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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Upozorenja

  1. Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Riječ i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

  2. Ocjena IPX5 znači da je zvučnik zaštićen od mlazova vode.