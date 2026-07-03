2 godine jamstva
LED svjetlosni efekti
Bass+ i Auracast™
20 sati reprodukcije
Traka za nošenje na zapešću i zaštita od prskanja
Ovaj kompaktni prijenosni zvučnik nudi impozantnu snagu za svoju veličinu s maksimalnih 20 W (10 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni zvučnici i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ osiguravaju dubok i precizan bas, čak i pri nižim razinama glasnoće. Tu je i ugrađeni mikrofon uz koji pozive možete primati bez upotrebe ruku.
S do 20 sati reprodukcije uz jedno punjenje, zvukovi vaše glazbe pratit će vas cijeli dan i duboko u noć. Praktična traka za nošenje na zapešću olakšava nošenje zvučnika, a konstrukcija s IPX5 zaštitom od prskanja štiti zvučnik od kišnih kapi i prolivenih tekućina. Punjenje od 30 minuta pruža vam 5 sati reprodukcije, dok je za potpuno punjenje potrebno otprilike 2,5 sata.
Vaš je popis za reprodukciju spreman? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprijekoran streaming. Veza u više točaka omogućuje vam da povežete dva Bluetooth® uređaja istovremeno, a osim toga, u USB-A priključak na zvučniku možete ukopčati prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe ili prijenosnu memoriju.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Prednosti
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Mane
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Riječ i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
Ocjena IPX5 znači da je zvučnik zaštićen od mlazova vode.