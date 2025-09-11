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Sve serije

  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
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  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
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  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
  • U stilu naušnice. Otvoren dizajn.

2000 seriesPotpuno bežične slušalice otvorenog dizajna

TAQ2000WT/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
U stilu naušnice. Otvoren dizajn.
Uživajte u jasnom zvuku i udobnosti cijeli dan zahvaljujući potpuno bežičnim otvorenim slušalicama koje se nose kao naušnice. Svaka slušalica pričvršćuje se lako, ali čvrsto, a otvoreni dizajn omogućuje vam da čujete i zvukove iz okoline.
Pogledajte sve prednosti

U stilu naušnice. Otvoren dizajn.

  • Potpuno bežične otvorene slušalice

  • U stilu naušnice

  • Do 28 sati reprodukcije

  • Bluetooth u više točaka

Otvorene slušalice u stilu naušnice. Udobne cijeli dan

Otvorene slušalice u stilu naušnice. Udobne cijeli dan

Ove otvorene slušalice pričvršćuju se lako, ali čvrsto na vanjsko uho, a savitljivi nastavak omogućuje podešavanje za najveću moguću udobnost. Precizne pogonske jedinice za provođenje zraka usmjeravaju zvuk u ušni kanal, ali ga ne zatvaraju u potpunosti, tako da ćete čuti što se događa i u vašoj neposrednoj blizini.

Do 28 sati reprodukcije. Tanka kutija za punjenje

Do 28 sati reprodukcije. Tanka kutija za punjenje

Dobit ćete 7 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i još 21 dodatan sat preko kutije. Ako trebate brzo punjenje, stavite slušalice u kutiju na samo 15 minuta i dobit ćete dodatnih sat vremena. Za potpuno punjenje slušalica potrebna su 2 sata, a mono način rada omogućuje upotrebu jedne slušalice dok se druga puni.

Stabilno Bluetooth povezivanje u više točaka

Stabilno Bluetooth povezivanje u više točaka

Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja. Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Prednosti

Váha, konstrukce okolo uší

Mane

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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