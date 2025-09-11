2 godine jamstva
Potpuno bežične otvorene slušalice
U stilu naušnice
Do 28 sati reprodukcije
Bluetooth u više točaka
Ove otvorene slušalice pričvršćuju se lako, ali čvrsto na vanjsko uho, a savitljivi nastavak omogućuje podešavanje za najveću moguću udobnost. Precizne pogonske jedinice za provođenje zraka usmjeravaju zvuk u ušni kanal, ali ga ne zatvaraju u potpunosti, tako da ćete čuti što se događa i u vašoj neposrednoj blizini.
Dobit ćete 7 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i još 21 dodatan sat preko kutije. Ako trebate brzo punjenje, stavite slušalice u kutiju na samo 15 minuta i dobit ćete dodatnih sat vremena. Za potpuno punjenje slušalica potrebna su 2 sata, a mono način rada omogućuje upotrebu jedne slušalice dok se druga puni.
Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja. Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Prednosti
Váha, konstrukce okolo uší
Mane
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka