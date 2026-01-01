2 godine jamstva
Novi
TAMS3YL/00
Zapanjujući zvuk. Retro stil
Pametna kutija za punjenje
Prilagodljivo blokiranje buke
Do 42 sati reprodukcije
Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.
Ova pametna kutija više je od punjača jer omogućuje upravljanje pozivima, reprodukcijom, blokiranjem buke i značajkom Auracast™ ili uključivanje načina rada zvuka Lo-Fi. Može čak i pomoći u fotografiranju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Odabir animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućuje promjenu izgleda 1,47-inčnog dodirnog zaslona u boji na kutiji.
Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 10 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 32 sat iz pametne kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 7 sati reprodukcije i dodatnih 23 sati iz kutije). Ako želite brzo punjenje, punite slušalice 15 minuta kako biste dobili dodatna 3 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.
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