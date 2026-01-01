Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 10 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 32 sat iz pametne kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 7 sati reprodukcije i dodatnih 23 sati iz kutije). Ako želite brzo punjenje, punite slušalice 15 minuta kako biste dobili dodatna 3 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.