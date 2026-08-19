Iznimno lagano pristajanje i rezervni jastučići za uši u retro nijansama

Slušalice Ringo Duo teže samo 80 g, a iznimno lagan obruč lako se prilagođava kako bi savršeno pristajao. Dobivate tri kompleta rezervnih jastučića za uši u crnoj, žutoj i narančastoj boji pa ih možete kombinirati bez usklađivanja.