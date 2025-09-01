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Mikro glazbeni sustav

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Mikro glazbeni sustav

TAM3505M2/12

Mikro glazbeni sustav

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Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.

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Aplikacija Philips Entertainment

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 1.8 MB
  • 1 September 2025

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 2.3 MB
  • 7 May 2025

Jamstvo i servis

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Jamstvo

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