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TAM3505M2/12
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Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Za iOS i Android
Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.
Lokalizirani komercijalni letak
Korisnički priručnik
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