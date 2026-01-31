2 godine jamstva
Bass reflex zvučnici
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, audioulaz
Uživat ćete u čistom i jasnom stereozvuku s dubokim basom jer zvučnici čiji dizajn omogućuje smještanje na policu najbolje iskorištavaju snažni izlaz sustava od 20 W (RMS), 3-inčne woofere i bass-reflex. Digital Sound Control omogućuje odabir prethodno postavljenih stilova zvuka – od glazbe do radijskih drama, tako da ćete uvijek dobiti najbolji zvuk za ono što slušate.
Glazba, podcastovi, vijesti, drame, sportski sadržaji – popisu nema kraja! Možete odabrati kristalno čisti DAB+/FM radio, usmjeravati zvukove putem veze Bluetooth ili uspostaviti vezu s drugim izvorima kao što su flash pogoni putem veze USB ili gramofoni putem audioulaza. Digitalni radijski prijemnik s 20 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može očitavati CD medije u formatu MP3 i snimljene CD diskove.
Podržani su Bluetooth LE Audio i LC3 kodek za zamjetno bolji zvuk prilikom usmjeravanja. Podržan je i Auracast, tako da možete i usmjeravati s kompatibilnog pametnog uređaja na mikrosustav i druge zvučnike koji podržavaju Auracast.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Prednosti
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Mane
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Prednosti
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Mane
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Ova recenzija je napravljena za TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Ova recenzija je napravljena za TAM3505M2 Hudobný mikrosystém