2 godine jamstva
Žične slušalice koje se stavljaju na uši
Glasnoća ograničena na 85 dB
Prilagodljiv dizajn. Dijeljenje zvuka
Izdržljive i preklopive
Posebno dizajnirane da budu sigurne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje glasnoće postavljeno na 85 dB. Glazba, crtani filmovi, filmovi, edukativni videozapisi: bez obzira na to koji sadržaj preferiraju, možete se opustiti znajući da ga neće slušati preglasno.
Zahvaljujući manjim školjkama s mekanim jastučićima ove lagane slušalice djeci pružaju osjećaj udobnosti tijekom nošenja. Podstavljena traka za glavu jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje, a zahvaljujući točkicama na stražnjem dijelu djeca znaju s koje ih strane trebaju postaviti na glavu.
Zahvaljujući višebojnom dizajnu ove se slušalice ističu na sve prave načine, a djeca ih mogu personalizirati vlastitim umjetničkim djelima! Samo podignite prozirni okvir na školjki, umetnite crtež ili sliku i zatvorite okvir.
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Prednosti
wyglad, dzwiek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Prednosti
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Glasnoća ograničena na 85 dB sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.