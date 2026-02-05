2 godine jamstva
TAH8000EBK/00
Detaljan, prirodni zvuk
Zamjenjiva baterija
Noise Canceling Pro
Do 70 sati reprodukcije
Svilom obložene pogonske jedinice od 40 mm pružaju detaljan zvuk, dok dinamični bas pruža pun i bogat bas čak i pri niskim razinama glasnoće. Podržani su kodeci LDAC i LC3 kako biste najbolje iskoristili streaming visoke rezolucije, a žično slušanje moguće je putem USB-C veze. Osim toga, možete uključiti efekt prostornog zvuka u našoj aplikaciji kako biste uživali u prožimajućem doživljaju slušanja.
Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.
Ako imate poziv, namjenski mikrofoni i algoritam za smanjenje buke povećat će glasnoću vašeg glasa, a smanjiti pozadinsku buku. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tijekom vrlo vjetrovitog dana, osoba s kojom razgovarate jasno će čuti vaš glas, a ne zvukove iz vašeg okruženja!
4.0
od 5
4
Recenzije
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Prednosti
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne