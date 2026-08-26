TAH5209WT/00
Iznimna udobnost, odličan zvuk i kompaktan preklopivi dizajn
Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju omogućuju iznimnu udobnost prilikom slušanja. Pružaju vam bogat zvuk s dubljim bas dionicama čak i pri nižoj glasnoći i do 65 sati reprodukcije. Uz to, zahvaljujući preklopivom kompaktnom dizajnu lako ih možete spremiti dok ste u pokretu.
Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Do 65 sati reprodukcije
Jasni pozivi
Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju osiguravaju svakodnevnu udobnost. Ojastučena traka za glavu toliko je lagana da ćete je jedva osjetiti,a mekane školjke za uši mogu se zakrenuti kako bi savršeno pristajale. Svaka školjka za uši obložena je memorijskom pjenom: što ih duže nosite,to ćete ih više voljeti.
Pružaju vam odličan zvuk zahvaljujući pogonskim jedinicama od 40 mm i dobroj pasivnoj zvučnoj izolaciji dizajna koji se stavlja preko ušiju. Ako volite dobre dionice basa,aktivirajte dinamični bas u aplikaciji Philips Headphones i možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pjesama čak i kada slušate pri niskoj glasnoći.
Uz do 65 sati reprodukcije,ove bežične slušalice izdržat će mnoge popise za reprodukciju. Potpuno se napune za samo 2 sata putem USB-C priključka,a brzo punjenje od 5 minuta pružit će vam dovoljno snage za 3 sata reprodukcije glazbe.
5.0
od 5
2
Recenzije
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Prednosti
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Mane
Brak
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-08-18
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Prednosti
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Mane
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-03-12
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-03-12