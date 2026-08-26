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5000 seriesBežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH5209WT/00

5

| (2) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Iznimna udobnost, odličan zvuk i kompaktan preklopivi dizajn

Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju omogućuju iznimnu udobnost prilikom slušanja. Pružaju vam bogat zvuk s dubljim bas dionicama čak i pri nižoj glasnoći i do 65 sati reprodukcije. Uz to, zahvaljujući preklopivom kompaktnom dizajnu lako ih možete spremiti dok ste u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Iznimna udobnost, odličan zvuk i kompaktan preklopivi dizajn

  • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas

  • Do 65 sati reprodukcije

  • Jasni pozivi

Toliko lagane i udobne da ih možete nositi satima

Toliko lagane i udobne da ih možete nositi satima

Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju osiguravaju svakodnevnu udobnost. Ojastučena traka za glavu toliko je lagana da ćete je jedva osjetiti,a mekane školjke za uši mogu se zakrenuti kako bi savršeno pristajale. Svaka školjka za uši obložena je memorijskom pjenom: što ih duže nosite,to ćete ih više voljeti.

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Pružaju vam odličan zvuk zahvaljujući pogonskim jedinicama od 40 mm i dobroj pasivnoj zvučnoj izolaciji dizajna koji se stavlja preko ušiju. Ako volite dobre dionice basa,aktivirajte dinamični bas u aplikaciji Philips Headphones i možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pjesama čak i kada slušate pri niskoj glasnoći.

Do 65 sati reprodukcije uz brzo punjenje

Do 65 sati reprodukcije uz brzo punjenje

Uz do 65 sati reprodukcije,ove bežične slušalice izdržat će mnoge popise za reprodukciju. Potpuno se napune za samo 2 sata putem USB-C priključka,a brzo punjenje od 5 minuta pružit će vam dovoljno snage za 3 sata reprodukcije glazbe.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Prednosti

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Mane

Brak

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-08-18

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Prednosti

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Mane

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-03-12

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-03-12

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