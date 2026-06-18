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Slušalice
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5000 series Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
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TAH5209BK/00
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Dostupno
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Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Za iOS i Android
Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.
Kratke upute za korisnike - English (US)
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