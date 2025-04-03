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4000 series Bežične sluš. koje se stavljaju na uši

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4000 seriesBežične sluš. koje se stavljaju na uši

TAH4209WT/00

4000 series Bežične sluš. koje se stavljaju na uši

Dostupno

Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta
Svileno bijela
Svileno bijela

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Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike - English (US)

  • PDF dat., 3.2 MB
  • 3 April 2025

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 430.5 kB
  • 28 October 2024

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