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  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
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  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!
  • Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!

4000 seriesBežične sluš. koje se stavljaju na uši

TAH4209WT/00

4.9

| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta
Svileno bijela
Svileno bijela

Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!

Uz ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši s do 55 sati reprodukcije danima ćete uživati između punjenja. Pružaju vam odličan zvuk, dinamičan bas za dublje bas dionice čak i pri nižoj glasnoći i možete uključiti postavku malog kašnjenja za videozapise.

Pogledajte sve prednosti

Lagane, udobne, sklopive – i s dugotrajnom reprodukcijom!

  • Lagane slušalice koje se nose na ušima

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas

  • Do 55 sati reprodukcije

  • Jasni pozivi

Toliko lagane i udobne da ih možete nositi satima

Toliko lagane i udobne da ih možete nositi satima

Ove slušalice koje se stavljaju na uši osiguravaju svakodnevnu udobnost. Ojastučena traka za glavu toliko je lagana da ćete je jedva osjetiti, a mekane školjke za uši mogu se zakrenuti kako bi savršeno pristajale. Svaka školjka za uši obložena je memorijskom pjenom: što ih dulje nosite, to će vam se više svidjeti.

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Pružaju vam odličan zvuk zahvaljujući pogonskim jedinicama od 32 mm i dobroj pasivnoj zvučnoj izolaciji dizajna koji se stavlja na uši. Ako volite dobre bas dionice, aktivirajte dinamični bas u aplikaciji Philips Headphones i možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pjesama čak i kada slušate pri niskoj glasnoći.

Do 55 sati reprodukcije. USB-C punjenje

Do 55 sati reprodukcije. USB-C punjenje

S do 55 sati reprodukcije, ove bežične slušalice izdržat će mnoge popise za reprodukciju. Potpuno se napune za samo 2 sata putem USB-C priključka, a brzo punjenje od 15 minuta pružit će vam dovoljno snage za 2 sata reprodukcije glazbe.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Prednosti

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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