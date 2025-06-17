2 godine jamstva
Dostupno
Lagane slušalice koje se nose na ušima
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Do 55 sati reprodukcije
Jasni pozivi
Ove slušalice koje se stavljaju na uši osiguravaju svakodnevnu udobnost. Ojastučena traka za glavu toliko je lagana da ćete je jedva osjetiti, a mekane školjke za uši mogu se zakrenuti kako bi savršeno pristajale. Svaka školjka za uši obložena je memorijskom pjenom: što ih dulje nosite, to će vam se više svidjeti.
Pružaju vam odličan zvuk zahvaljujući pogonskim jedinicama od 32 mm i dobroj pasivnoj zvučnoj izolaciji dizajna koji se stavlja na uši. Ako volite dobre bas dionice, aktivirajte dinamični bas u aplikaciji Philips Headphones i možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pjesama čak i kada slušate pri niskoj glasnoći.
S do 55 sati reprodukcije, ove bežične slušalice izdržat će mnoge popise za reprodukciju. Potpuno se napune za samo 2 sata putem USB-C priključka, a brzo punjenje od 15 minuta pružit će vam dovoljno snage za 2 sata reprodukcije glazbe.
4.9
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Prednosti
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe