2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Lagana traka za glavu
Kompaktno preklapanje
Ponovno proživite svoje najbolje trenutke na plesnom podiju. Neodimijske pogonske jedinice od 32 mm reproduciraju snažan, odvažan bas i čist zvuk. Dizajn zatvorenog tipa pruža odličnu zvučnu izolaciju, tako da možete uživati u svakoj sekundi svojih omiljenih pjesama.
Dostupne u dopadljivim matiranim bojama, ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju podstavljeni obruč koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti. Mekane školjke za uši jasno su označene za lijevo/desno uho te ih možete podesiti pod željeni kut.
Neka vas bas ponese. Školjke za uši preklapaju se i okreću prema unutra, za jednostavno spremanje u džep ili torbu. Samo ih preklopite i spremni ste za pokret.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Prednosti
barva, udobje, so lahke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke