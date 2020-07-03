ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.
  • Vaši ritmovi. Vaš stil.

Obustavljeno

3000 seriesSlušalice koje se stavljaju na uši

TAH4105RD/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Vaši ritmovi. Vaš stil.
Imate osjećaj da ste upravo kročili na plesni podij. Ove vam slušalice koje se stavljaju na uši pružaju jasan zvuk i snažan bas. Podstavljeni obruč za glavu čini ih još udobnijim, a dizajn u mat bojama omogućuje vam da prisvojite glazbu – sa stilom.
Pogledajte sve prednosti

Vaši ritmovi. Vaš stil.

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Lagana traka za glavu

  • Kompaktno preklapanje

Bogat bas, čist zvuk

Ponovno proživite svoje najbolje trenutke na plesnom podiju. Neodimijske pogonske jedinice od 32 mm reproduciraju snažan, odvažan bas i čist zvuk. Dizajn zatvorenog tipa pruža odličnu zvučnu izolaciju, tako da možete uživati u svakoj sekundi svojih omiljenih pjesama.

Lagan, prilagodljiv i podstavljen obruč za glavu

Dostupne u dopadljivim matiranim bojama, ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju podstavljeni obruč koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti. Mekane školjke za uši jasno su označene za lijevo/desno uho te ih možete podesiti pod željeni kut.

Dizajn koji omogućuje potpuno preklapanje za lakšu pohranu

Neka vas bas ponese. Školjke za uši preklapaju se i okreću prema unutra, za jednostavno spremanje u džep ili torbu. Samo ih preklopite i spremni ste za pokret.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Prednosti

barva, udobje, so lahke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi