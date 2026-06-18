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Fidelio Bluetooth® gramofon

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FidelioBluetooth® gramofon

TAFT1/10

Fidelio Bluetooth® gramofon

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Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.

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Aplikacija Philips Entertainment

Priručnici i dokumentacija

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 543 kB
  • 18 June 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 10.6 MB
  • 18 June 2026

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