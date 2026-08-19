TAFT1/10
Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
Bluetooth® gramofon FT1 poziva vas da uživate u glazbi koju volite. Tanjur od tlačno lijevanog aluminija profinjeno vrti vinilne ploče, a tu je i ugrađeni CD reproduktor. Možete ga postaviti i reproducirati glazbu bežično ili žično.
Gramofon i CD reproduktor
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Komponente visoke kvalitete
RCA pomoćni izlaz, priključak za slušalice
Albumi. EP izdanja. Singlovi. Gramofon Philips Fidelio FT1 izrađen je od visokokvalitetnih komponenti kako biste godinama mogli izvući najbolje iz svojih ploča. Vinilne ploče možete reproducirati pri 33 1/3 ili 45 rpm: jednostavno okrenite taktilni regulator s 2 brzine kako biste odabrali odgovarajuću brzinu i spustite iglu.
Bilo da se radi o starom miksanom CD-u iz prošlih vremena ili novom izdanju, umetnite srebrni disk u prednju ladicu i uživajte u glazbi koja vam je dragocjena. Ugrađeni CD reproduktor prihvaća sve CD formate, a informacije o pjesmi i reprodukciji možete vidjeti na jasnom LED zaslonu.
FT1 će se putem Bluetooth® veze brzo upariti s vašim bežičnim zvučnicima ili slušalicama. Možete upotrijebiti i Auracast™ za emitiranje gramofonskih ploča i CD-ova koje reproducirate na koliko god kompatibilnih zvučnika želite, što je odlično za zabave. Podrška za kodek LC3 pruža vam najbolji mogući zvuk.
Recenzije
Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Verbalni žig i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.