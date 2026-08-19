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  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti
  • Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti

FidelioBluetooth® gramofon

TAFT1/10

Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti

Bluetooth® gramofon FT1 poziva vas da uživate u glazbi koju volite. Tanjur od tlačno lijevanog aluminija profinjeno vrti vinilne ploče, a tu je i ugrađeni CD reproduktor. Možete ga postaviti i reproducirati glazbu bežično ili žično.

Pogledajte sve prednosti

Izrađen za reprodukciju visoke vjernosti

  • Gramofon i CD reproduktor

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Komponente visoke kvalitete

  • RCA pomoćni izlaz, priključak za slušalice

Gramofon s remenskim pogonom i 2 brzine

Gramofon s remenskim pogonom i 2 brzine

Albumi. EP izdanja. Singlovi. Gramofon Philips Fidelio FT1 izrađen je od visokokvalitetnih komponenti kako biste godinama mogli izvući najbolje iz svojih ploča. Vinilne ploče možete reproducirati pri 33 1/3 ili 45 rpm: jednostavno okrenite taktilni regulator s 2 brzine kako biste odabrali odgovarajuću brzinu i spustite iglu.

Ugrađeni CD reproduktor s ladicom

Ugrađeni CD reproduktor s ladicom

Bilo da se radi o starom miksanom CD-u iz prošlih vremena ili novom izdanju, umetnite srebrni disk u prednju ladicu i uživajte u glazbi koja vam je dragocjena. Ugrađeni CD reproduktor prihvaća sve CD formate, a informacije o pjesmi i reprodukciji možete vidjeti na jasnom LED zaslonu.

Jednostavno bežično povezivanje. Bluetooth® i Auracast™

Jednostavno bežično povezivanje. Bluetooth® i Auracast™

FT1 će se putem Bluetooth® veze brzo upariti s vašim bežičnim zvučnicima ili slušalicama. Možete upotrijebiti i Auracast™ za emitiranje gramofonskih ploča i CD-ova koje reproducirate na koliko god kompatibilnih zvučnika želite, što je odlično za zabave. Podrška za kodek LC3 pruža vam najbolji mogući zvuk.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Verbalni žig i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.