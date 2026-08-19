Ugrađeni CD reproduktor s ladicom

Bilo da se radi o starom miksanom CD-u iz prošlih vremena ili novom izdanju, umetnite srebrni disk u prednju ladicu i uživajte u glazbi koja vam je dragocjena. Ugrađeni CD reproduktor prihvaća sve CD formate, a informacije o pjesmi i reprodukciji možete vidjeti na jasnom LED zaslonu.