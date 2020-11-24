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  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
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  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
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  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas

Obustavljeno

Bežične slušalice koje se umeću u uši

TAE4205BK/00

5
| (1) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Osjetite taj bas
Obožavate trenutke s naglašenim basom? Ove bežične slušalice koje se umeću u uho pritiskom gumba daju jači bas! Dobivate 10 sati reprodukcije, brzo punjenje i meka krilca za sigurno pristajanje i bolju pasivnu izolaciju zvuka.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite taj bas

  • Pogonske jed. od 8,2 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Gumb za pojačanje basa BASS. Trenutačno jači bas

Gumb za pojačanje basa BASS. Trenutačno jači bas

Ove se bežične slušalice mogu pohvaliti neodimijskim pogonskim jedinicama od 8,2 mm koje vam pružaju jasan zvuk i snažan bas. Želite li više, jednostavno pritisnite gumb za pojačanje basa BASS na daljinskom upravljaču. Odmah ćete osjetiti razliku.

10 sati reprodukcije. USB-C punjenje

10 sati reprodukcije. USB-C punjenje

Dobivate 10 sati reprodukcije od jednog punjenja od 2 sata putem USB-C. Ako vam se prazni baterija, brzo 15-min. punjenje pružit će vam dodatnih 1,5 sat. Plosnati kabel slušalica prianja ugodno iza vrata bilo da su slušalice u ušima ili izvan njih.

Sigurno, fleksibilno, ugodno

Sigurno, fleksibilno, ugodno

Ovalna akustična cjevčica i zamjenjiva kapica slušalica omogućuju ugodno prianjanje u uhu. Meka krilca savršeno prianjanju ispod ušne školjke te omogućuju sigurno prianjanje i bolju izolaciju od pasivne buke.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Mane

brak

Ova recenzija je napravljena za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ova recenzija je napravljena za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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