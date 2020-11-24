2 godine jamstva
Obustavljeno
TAE4205BK/00
Pogonske jed. od 8,2 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Ove se bežične slušalice mogu pohvaliti neodimijskim pogonskim jedinicama od 8,2 mm koje vam pružaju jasan zvuk i snažan bas. Želite li više, jednostavno pritisnite gumb za pojačanje basa BASS na daljinskom upravljaču. Odmah ćete osjetiti razliku.
Dobivate 10 sati reprodukcije od jednog punjenja od 2 sata putem USB-C. Ako vam se prazni baterija, brzo 15-min. punjenje pružit će vam dodatnih 1,5 sat. Plosnati kabel slušalica prianja ugodno iza vrata bilo da su slušalice u ušima ili izvan njih.
Ovalna akustična cjevčica i zamjenjiva kapica slušalica omogućuju ugodno prianjanje u uhu. Meka krilca savršeno prianjanju ispod ušne školjke te omogućuju sigurno prianjanje i bolju izolaciju od pasivne buke.
5.0
od 5
1
Recenzije
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Mane
brak
Ova recenzija je napravljena za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ova recenzija je napravljena za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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