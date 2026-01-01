2 godine jamstva
Obustavljeno
TAA1105BK/00
Jedinice od 15 mm za jasan zvuk
Kukica za uho pruža sigurno prianjanje
Duljina kabela od 1,2 m
Otporne na znoj, razred IPX2
Savitljivi, oblikovani držači za uši omogućavaju postavljanje ovih laganih slušalica u udoban i potpuno siguran položaj. Može se slobodno kretati, ne brinući o ispadanju slušalica u ključnom trenutku.
Savršeno ugođene neodimijske pogonske jedinice od 15 mm daju čist zvuk, a otvori za bas pojačavaju njegov učinak. Umeci za uši udobno se postavljaju u uho, bez prodiranja u ušni kanal.
Uživajte u svakoj minuti omiljenih popisa za reprodukciju, trčeći pješačkim stazama ili po parkovima. Daljinskim upravljačem na kabelu možete upravljati popisom za reprodukciju, aktivirati glasovnog pomoćnika na telefonu te primati pozive bez propuštanja ijednog takta.
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