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  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
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  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice

Obustavljeno

Sportske slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

TAA1105BK/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Od parka do ulice
Udubite se sa slušalicama otpornima na znoj koje odgovaraju pokretima uz jasan zvuk i energetski bas. Fleksibilan dizajn držača za uši drži kapice za slušalice na mjestu, a kabel od 1,2 m savršene je dužine za telefon koji nosite u džepu.
Pogledajte sve prednosti

Od parka do ulice

  • Jedinice od 15 mm za jasan zvuk

  • Kukica za uho pruža sigurno prianjanje

  • Duljina kabela od 1,2 m

  • Otporne na znoj, razred IPX2

Slušalice koje ne ispadaju, bez obzira na pokrete

Savitljivi, oblikovani držači za uši omogućavaju postavljanje ovih laganih slušalica u udoban i potpuno siguran položaj. Može se slobodno kretati, ne brinući o ispadanju slušalica u ključnom trenutku.

Čist zvuk, bas koji puni energijom

Savršeno ugođene neodimijske pogonske jedinice od 15 mm daju čist zvuk, a otvori za bas pojačavaju njegov učinak. Umeci za uši udobno se postavljaju u uho, bez prodiranja u ušni kanal.

Laka kontrola za glazbu i pozive

Uživajte u svakoj minuti omiljenih popisa za reprodukciju, trčeći pješačkim stazama ili po parkovima. Daljinskim upravljačem na kabelu možete upravljati popisom za reprodukciju, aktivirati glasovnog pomoćnika na telefonu te primati pozive bez propuštanja ijednog takta.

Tehničke specifikacije

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