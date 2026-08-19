ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice

1000 seriesSportske slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

TAA1009RD/10

Dostupno

Crna
Crna
Crvena
Crvena
Tamnosiva
Tamnosiva

Od parka do ulice

Udubite se sa slušalicama otpornima na znoj koje odgovaraju pokretima uz jasan zvuk i energetski bas. Fleksibilan dizajn krilaca drži kapice za slušalice na mjestu, a kabel od 1,2 m savršene je duljine za telefon koji nosite u džepu.

Pogledajte sve prednosti

Od parka do ulice

  • Pogonske jedinice od 12 mm za jasan zvuk

  • Dizajn krilaca za sigurno prijanjanje

  • Duljina kabela od 1,2 m

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Čist zvuk, bas koji puni energijom

Savršeno ugođene neodimijske pogonske jedinice od 12 mm daju čist zvuk, a otvori za bas pojačavaju njegov učinak. Umeci za uši udobno se postavljaju u uho, bez utiskivanja u ušni kanal.

Slušalice koje ne ispadaju, bez obzira na pokrete

Savitljivi, oblikovani držači za uši omogućavaju postavljanje ovih laganih slušalica u udoban i potpuno siguran položaj. Može se slobodno kretati, ne brinući o ispadanju slušalica u ključnom trenutku.

Daljinski upravljač na kabelu s 3 tipke. Lako upravljajte glazbom i pozivima

Priloženi daljinski upravljač s 3 tipke čine upotrebu ovih slušalica pravim užitkom. Uspostavljajte pozive, krećite se popisima pjesama i pitajte svog glasovnog pomoćnika bilo što – sve to bez dodirivanja pametnog telefona.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi