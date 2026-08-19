TAA1009RD/10
Od parka do ulice
Udubite se sa slušalicama otpornima na znoj koje odgovaraju pokretima uz jasan zvuk i energetski bas. Fleksibilan dizajn krilaca drži kapice za slušalice na mjestu, a kabel od 1,2 m savršene je duljine za telefon koji nosite u džepu.
Pogonske jedinice od 12 mm za jasan zvuk
Dizajn krilaca za sigurno prijanjanje
Duljina kabela od 1,2 m
IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj
Savršeno ugođene neodimijske pogonske jedinice od 12 mm daju čist zvuk, a otvori za bas pojačavaju njegov učinak. Umeci za uši udobno se postavljaju u uho, bez utiskivanja u ušni kanal.
Savitljivi, oblikovani držači za uši omogućavaju postavljanje ovih laganih slušalica u udoban i potpuno siguran položaj. Može se slobodno kretati, ne brinući o ispadanju slušalica u ključnom trenutku.
Priloženi daljinski upravljač s 3 tipke čine upotrebu ovih slušalica pravim užitkom. Uspostavljajte pozive, krećite se popisima pjesama i pitajte svog glasovnog pomoćnika bilo što – sve to bez dodirivanja pametnog telefona.
Recenzije