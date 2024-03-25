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  • Napravljene za život u pokretu.
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  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.
  • Napravljene za život u pokretu.

Obustavljeno

FidelioPotpuno bežične slušalice

T1BK/00

4
| (7) Recenzije

1 nagrada

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Napravljene za život u pokretu.
Neka vas glazba pokrene. Prostoran, detaljan zvuk ovih vrhunskih bežičnih slušalica uvlači vas u središte glazbe. Naša najbolja značajka blokiranja buke i sigurno, udobno prianjanje omogućuju vam da se prepustite glazbi bez obzira na to gdje se nalazite.
Pogledajte sve prednosti

Napravljene za život u pokretu.

  • Prirodni Fidelio zvuk

  • Noise Canceling Pro+

  • Smanjenje buke vjetra

  • Vrhunsko univerzalno prianjanje

Philips Fidelio. Bogat, prirodni zvuk

Philips Fidelio. Bogat, prirodni zvuk

EDM ili rock, klasika ili hip-hop – ove slušalice koje će zadovoljiti audiofile omogućuju vam da sve čujete kao da se nalazite u samom studiju. Pogonske jedinice s balansiranom armaturom otkrivaju upečatljive visoke tonove i bogate prirodne vokale. Dinamičke pogonske jedinice stvaraju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.

Prepustite se bilo gdje. Noise Canceling Pro+

Prepustite se bilo gdje. Noise Canceling Pro+

Bez obzira na to gdje ste, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno blokiranje buke upotrebljava najmoderniji hardver i naprednu obradu zvuka kako bi se blokirali neželjeni zvukovi. Kapice za umetke Comply od pjene koje prigušuju buku doprinose prožimajućem doživljaju uz sigurno, udobno prianjanje.

Više glazbe. 48 sati reprodukcije s kutijom za punjenje

Potpuno napunjene slušalice i potpuno napunjena kutija omogućuju vam da putujete s više od dan vremena reprodukcije u džepu. Osim toga, glazba se pauzira kad izvadite slušalicu, tako da nikad nećete propustiti ni takt. Kutija se može puniti bežično.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

7

Recenzije

4
3

25/03/2024

Česká republika

Česká republika

Fidelio T1

Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Prednosti

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Mane

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/07/2024

România

România

Super

Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate

Prednosti

Sunetul

Mane

Basul puțin cam slab

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1WT Căşti true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1WT Căşti true wireless

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