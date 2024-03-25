2 godine jamstva
Obustavljeno
T1BK/00
Prirodni Fidelio zvuk
Noise Canceling Pro+
Smanjenje buke vjetra
Vrhunsko univerzalno prianjanje
EDM ili rock, klasika ili hip-hop – ove slušalice koje će zadovoljiti audiofile omogućuju vam da sve čujete kao da se nalazite u samom studiju. Pogonske jedinice s balansiranom armaturom otkrivaju upečatljive visoke tonove i bogate prirodne vokale. Dinamičke pogonske jedinice stvaraju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.
Bez obzira na to gdje ste, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno blokiranje buke upotrebljava najmoderniji hardver i naprednu obradu zvuka kako bi se blokirali neželjeni zvukovi. Kapice za umetke Comply od pjene koje prigušuju buku doprinose prožimajućem doživljaju uz sigurno, udobno prianjanje.
Potpuno napunjene slušalice i potpuno napunjena kutija omogućuju vam da putujete s više od dan vremena reprodukcije u džepu. Osim toga, glazba se pauzira kad izvadite slušalicu, tako da nikad nećete propustiti ni takt. Kutija se može puniti bežično.
Nagrade
4.0
od 5
7
Recenzije
Giocqbal
25/03/2024
Česká republika
Fidelio T1
Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Prednosti
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Mane
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Yanis888
05/07/2024
România
Super
Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate
Prednosti
Sunetul
Mane
Basul puțin cam slab
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1WT Căşti true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio T1WT Căşti true wireless