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Shaver S9000 Prestige Elektr. aparat za mokro i suho brijanje serije 9000

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Shaver S9000 PrestigeElektr. aparat za mokro i suho brijanje serije 9000

SP9883/35

Shaver S9000 Prestige Elektr. aparat za mokro i suho brijanje serije 9000

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Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • ZIP dat., 76.8 kB
  • 30 March 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 4.5 MB
  • 21 October 2025

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