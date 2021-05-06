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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Recenzije

Dostupno

Limeta-žuta i bijela
Limeta-žuta i bijela
Svijetlozelena/žuta
Svijetlozelena/žuta
POMAKNITE SVOJE GRANICE
Sportske slušalice Philips Actionfit RunWild olakšat će vam postizanje novih rekorda. Lagane su poput pera i vodootporne te prilagodljivog oblika. Osim toga, snažne pogonske jedinice omogućavaju reprodukciju dubokih basova koji će vas dodatno aktivirati.
Pogledajte sve prednosti

Prilagodljive sportske slušalice koje se umeću u ušnu školjku

POMAKNITE SVOJE GRANICE

  • Prilagođene za upotrebu na otvorenom

  • Može se prati

  • Otporne na znoj / vodootporne

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Odaberite hoćete li ih nositi kao slušalice s kukicom za uši, slušalice sa stabilizatorom ili slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Odaberite hoćete li ih nositi kao slušalice s kukicom za uši, slušalice sa stabilizatorom ili slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Odaberite hoćete li ih nositi kao slušalice s kukicom za uši, slušalice sa stabilizatorom ili slušalice koje se umeću u ušnu školjku; u uhu će vam stajati čvrsto, omogućavajući vam da ostanete aktivni.

Otvorena akustika propušta zvuk za povećanje svjesnosti i sigurnosti

Otvorena akustika propušta zvuk za povećanje svjesnosti i sigurnosti

Uživajte u kvalitetnom zvuku koji neće blokirati svijet oko vas. Otvoreni akustički dizajn propušta zvukove okruženja kako biste mogli biti svjesni toga što se događa oko vas te kako biste mogli sigurnije vježbati na otvorenom.

Kabel ojačan Kevlar® vlaknima za vrhunsku izdržljivost

Kabel ojačan Kevlar® vlaknima za vrhunsku izdržljivost

Dizajnirane su za izdržljivost i snagu. Njihov kabel obložen kevlarom zaštićen je od cijepanja i lomljenja, odolijevajući ekstremnim okruženjima.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.7

od 5

3

Recenzije

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Prednosti

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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