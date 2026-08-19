SHL5005WT/00
Iz ljubavi prema glazbi
Ove slušalice dizajnirane su za uživanje u glazbi na bilo kojem mjestu. Meki jastučići omogućuju vam da kontinuirano slušate omiljene pjesme. Odlična kvaliteta zvuka pruža vam novi doživljaj slušanja.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Slušalice se sklapaju radi jednostavnog spremanja i nošenja
Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm pružaju odličan zvuk uz duboki bas
Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.
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