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Slušalice s mikrofonom

SHL5005WT/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Iz ljubavi prema glazbi

Ove slušalice dizajnirane su za uživanje u glazbi na bilo kojem mjestu. Meki jastučići omogućuju vam da kontinuirano slušate omiljene pjesme. Odlična kvaliteta zvuka pruža vam novi doživljaj slušanja.

Pogledajte sve prednosti

Kamo god krenete!

Iz ljubavi prema glazbi

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Slušalice se sklapaju radi jednostavnog spremanja i nošenja

Slušalice se sklapaju radi jednostavnog spremanja i nošenja

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm pružaju odličan zvuk uz duboki bas

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm pružaju odličan zvuk uz duboki bas

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.

Tehničke specifikacije

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