2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Meki jastučići za uši
Kompaktno preklapanje
Neodimijski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan i odvažan bas
Snažan bas za povećanje vašeg užitka pri slušanju. Nemojte da vas prevari elegantan dizajn – posebno prilagođene pogonske jedinice i otvori za bas omogućuju stvaranje izuzetno niskih frekvencija i jedinstvenog BASS+ zvuka. Odvojenim akustičkim volumenom postiže se visoka dosljednost učinkovitosti basa pri svakoj reprodukciji.
Jedinstveno kompaktno preklapanje pruža vam najbolji doživljaj slušanja u pokretu. Slušalice se mogu potpuno ili kompaktno preklopiti radi lakšeg prenošenja i jednostavnog spremanja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Prednosti
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Mane
Nincs ilyen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal