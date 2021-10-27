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  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

BASS+Slušalice s mikrofonom

SHL3175BK/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Osjetite ih. BASS+
Slušalice Philips BASS+ vraćaju snažni, odvažni bas u vašu glazbu. Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju pružaju snažni bas u elegantnom, čvrstom kućištu, a osmišljene su za one koji žele ritam bogatiji basom bez masivnog dizajna.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Meki jastučići za uši

  • Kompaktno preklapanje

Neodimijski zvučnici od 40 mm

Neodimijski zvučnici od 40 mm

Neodimijski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan i odvažan bas

Snažan, odvažan bas koji možete osjetiti

Snažan, odvažan bas koji možete osjetiti

Snažan bas za povećanje vašeg užitka pri slušanju. Nemojte da vas prevari elegantan dizajn – posebno prilagođene pogonske jedinice i otvori za bas omogućuju stvaranje izuzetno niskih frekvencija i jedinstvenog BASS+ zvuka. Odvojenim akustičkim volumenom postiže se visoka dosljednost učinkovitosti basa pri svakoj reprodukciji.

Sklapa se u kompaktan oblik radi lakog spremanje i nošenja

Sklapa se u kompaktan oblik radi lakog spremanje i nošenja

Jedinstveno kompaktno preklapanje pruža vam najbolji doživljaj slušanja u pokretu. Slušalice se mogu potpuno ili kompaktno preklopiti radi lakšeg prenošenja i jednostavnog spremanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Prednosti

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Mane

Nincs ilyen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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