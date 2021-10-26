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  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHL3075RD/00

4.9
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Osjetite ih. BASS+
Slušalice Philips BASS+ vraćaju snažni, odvažni bas u vašu glazbu. Ove slušalice pružaju snažni bas u elegantnom, kompaktnom kućištu, a osmišljene su za one koji žele ritam bogatiji basom bez masivnog dizajna.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm

Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 32 mm koje stvaraju snažan bas.

Dizajnirane za optimalno prianjanje

Dizajnirane za optimalno prianjanje

Dizajnirane za optimalno prianjanje, slušalice BASS+ imaju zakretne školjke za uši i prilagodljivu traku za glavu kako bi se osiguralo odlično prianjanje za sve korisnike.

Snažan, odvažan bas koji možete osjetiti

Snažan, odvažan bas koji možete osjetiti

To je snažan bas koji vam omogućuje da doista osjetite ritam. Nemojte da vas prevari elegantan dizajn – posebno prilagođene pogonske jedinice i otvori za bas omogućuju stvaranje izuzetno niskih frekvencija i jedinstvenog BASS+ zvuka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Prednosti

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Mane

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Prednosti

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Mane

дріт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Prednosti

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

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