2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 32 mm koje stvaraju snažan bas.
Dizajnirane za optimalno prianjanje, slušalice BASS+ imaju zakretne školjke za uši i prilagodljivu traku za glavu kako bi se osiguralo odlično prianjanje za sve korisnike.
To je snažan bas koji vam omogućuje da doista osjetite ritam. Nemojte da vas prevari elegantan dizajn – posebno prilagođene pogonske jedinice i otvori za bas omogućuju stvaranje izuzetno niskih frekvencija i jedinstvenog BASS+ zvuka.
4.9
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Prednosti
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Mane
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Prednosti
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Mane
дріт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Prednosti
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem