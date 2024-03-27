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Slušalice s mikrofonom

Obustavljeno

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Slušalice s mikrofonom

SHL3075BK/00

Slušalice s mikrofonom

Obustavljeno

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava

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Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 508.7 kB
  • 27 March 2024

Kratki korisnički priručnik - English (US)

  • PDF dat., 72.8 kB
  • 17 November 2023

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Jamstvo

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